Miközben Antonelli a vb-cím küszöbén, Verstappen dühöng: „Katasztrófa volt!”

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Andrea Kimi Antonelli az újabb fölényes győzelmével már csak egy lépésre került attól, hogy a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka legyen. A Mercedes olasz versenyzőjét Toto Wolff csapatfőnök szuperlatívuszokban méltatta az Amerikai Nagydíj után, miközben a négyszeres világbajnok Max Verstappen dühösen bírálta a Red Bullt. A holland pilóta szerint szinte mindent elrontottak Austinban.

Szalay Attila
2026. 10. 26. 8:16
Verstappen mosolya nem volt őszinte a dobogón Fotó: REGINALD MATHALONE Forrás: NurPhoto

Verstappen nekiment a Red Bullnak: „Talán jelnyelven kellene kommunikálnunk!”

Miközben Antonelli és a Mercedes ünnepelt, a Red Bullnál egészen más hangulat uralkodott. A harmadik helyen célba érő Max Verstappen már a levezető körben kemény kritikával illette csapatát.

– Szörnyű volt. A tempó, a rossz gumik, a pocsék kerékcsere, a motorfék. Semmi sem működött! – fakadt ki a négyszeres világbajnok a csapatrádión.

Verstappen különösen a gumistratégiával volt elégedetlen. A Red Bull két kerékcserével próbálta legyőzni Antonellit, de az agresszív taktika végül nem vált be. A holland versenyző ráadásul elárulta, hogy nem is értett egyet teljesen a csapat döntésével.

Nem, ezt nem egyeztettük előre. Éppen ezért nem értem a döntést

– mondta a második etapra választott lágy gumikkal kapcsolatban.

A holland azonban nemcsak a stratégiára panaszkodott. Az autó kiszámíthatatlan viselkedése és az ismétlődő rádióproblémák miatt is dühös volt.

– Talán ideje lenne jelnyelven kommunikálnunk. Valószínűleg olcsóbb is lenne. Ez katasztrófa, rendkívül frusztráló – jelentette ki Verstappen a verseny utáni sajtótájékoztatón.

Antonellinek Mexikóban már a kilencedik hely is elég lehet

Az olasz versenyző 365 ponttal vezeti a világbajnokságot, 123 ponttal megelőzve Russellt, miközben a hátralévő futamokon összesen 125 pont szerezhető. Antonellinek így Mexikóban már egy kilencedik helyezés is elegendő lehet ahhoz, hogy matematikailag is bebiztosítsa a világbajnoki címet.

Amennyiben sikerrel jár, minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka lesz, és Alberto Ascari 1953-as sikere óta először ünnepelhetnek olasz egyéni világbajnokot.

Forma-1 Amerikai NagydíjAndrea Kimi AntonelliMax VerstappenSzóljon hozzá!

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