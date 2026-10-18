Nagyon rosszul kezdett a Fradi, továbbra sincs dobogón az NB I-ben
A labdarúgó NB I 10. fordulójának zárómeccsén az FTC 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda otthonában. A hazaiak Novothny Soma kihagyott büntetője ellenére vezetést szereztek Bohdan Melnik távoli lövésével. Az FTC a második félidőben az egyenlítésig eljutott, de győzni egymás után a negyedik bajnokiján sem tudott.
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