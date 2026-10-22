Három El-forduló után is százszázalékos a Ferencváros!

A 80. percben viszont igen: O’Dowda lapos beadását Diadié kotorta a saját kapujába.
A 90. percben pedig két csereember összehozta a negyedik Fradi-gólt: Lenny Joseph középre adásából Lisztes Krisztián állította be a végeredményt.
Európa-liga: hibátlan maradt a Fradi
- FTC–Torreense 4-1 (1-1), gólszerzők: Yusuf (20.), Gómez (58.), Diadié (80., öngól), Lisztes (90.), illetve Pozo (23.)
A Ferencváros három forduló után a maximális kilenc ponttal áll az El-ben. Folytatás november 5-én az AC Milan otthonában.