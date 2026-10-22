Három El-forduló után is százszázalékos a Ferencváros!

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Az FTC 4-1-re nyert a portugál másodosztályú Torreense ellen az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Bamidele Yusuf, majd Mariano Gómez szerzett vezetést az FTC-nek, a végeredményt Lisztes Krisztián állította be. A Fradi továbbra is százszázalékos, kilenc ponttal áll az AC Milan elleni meccs előtt.

Koczó Dávid
2026. 10. 22. 20:37
Bamidele Yusuf fejjel is veszélyeztetett, a vezetést végül lábbal szerezte meg az FTC-nek a portugál Torreense elleni Európa-liga-meccsen Fotó: Polyák Attila

A 80. percben viszont igen: O’Dowda lapos beadását Diadié kotorta a saját kapujába.

A 90. percben pedig két csereember összehozta a negyedik Fradi-gólt: Lenny Joseph középre adásából Lisztes Krisztián állította be a végeredményt.

Európa-liga: hibátlan maradt a Fradi

  • FTC–Torreense 4-1 (1-1), gólszerzők: Yusuf (20.), Gómez (58.), Diadié (80., öngól), Lisztes (90.), illetve Pozo (23.)

A Ferencváros három forduló után a maximális kilenc ponttal áll az El-ben. Folytatás november 5-én az AC Milan otthonában. 

 

Ferencváros FTCeurópa-ligaBorbély BalázsSzóljon hozzá!

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