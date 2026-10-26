Ollózós gólt és óriási balhét is hozott Sallai Rolandék nagy rangadója
A török labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában Sallai Roland csapata, a Galatasaray 2-1-re nyert a Fenerbahce ellen. A magyar játékos végigjátszotta a meccset, a címvédő Galatasaray vezeti a tabellát.
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