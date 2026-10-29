Öt magyar válogatott légiós is ünnepelt a BL-ben, videón a boldogságuk

Fazekaséknál is nagy volt az öröm, a Wisla Plock balszélsője, Frederik Bjerre szerint a lengyelek rendkívül jól felkészültek technikailag, fizikailag és mentálisan is, és a játékosok igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot.

A középdöntő nyolc fordulójának mérkőzéseire november közepe és március eleje között kerül sor, a hatos első négy helyezettje jut majd a negyeddöntőbe. A Veszprém négy, a PSG három, a Melsungen és a Wisla Plock két-két, az Aalborg egy, a német Füchse Berlin pedig nulla pontot vitt magával a csoportkörből.

Csütörtökön az idényt már biztosan az El-ben folytató Szeged a svéd Kristianstad vendégeként zárja a BL-t, míg a válogatott friss keretéből kihagyott Pergel Andrej csapata, a román Dinamo Bukarest a francia Montpellier otthonában harcolhatja ki a legjobb 12 közé jutást.