magyar

Öt magyar válogatott légiós is ünnepelt a BL-ben, videón a boldogságuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szerdán este eldőlt, hogy a férfikézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjében a Veszprém ellenfele a francia Paris Saint-Germain és a dán Aalborg mellett a német Melsungen és a lengyel Wisla Plock lesz. A csoportkört hibátlan mérleggel záró Veszprém tehát két magyar érdekeltségű csapattal is találkozik a BL következő szakaszában, mindkettőnél nagy volt az öröm a továbbjutás miatt.

Wiszt Péter
2026. 10. 29. 7:52
Öt magyar válogatott légiós is ünnepelt a BL-ben, videón a boldogságuk
Sipos Adrián és Palasics Kristóf is ünnepelhetett Forrás: MT Melsungen

Fazekaséknál is nagy volt az öröm, a Wisla Plock balszélsője, Frederik Bjerre szerint a lengyelek rendkívül jól felkészültek technikailag, fizikailag és mentálisan is, és a játékosok igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot.

A középdöntő nyolc fordulójának mérkőzéseire november közepe és március eleje között kerül sor, a hatos első négy helyezettje jut majd a negyeddöntőbe. A Veszprém négy, a PSG három, a Melsungen és a Wisla Plock két-két, az Aalborg egy, a német Füchse Berlin pedig nulla pontot vitt magával a csoportkörből.

Csütörtökön az idényt már biztosan az El-ben folytató Szeged a svéd Kristianstad vendégeként zárja a BL-t, míg a válogatott friss keretéből kihagyott Pergel Andrej csapata, a román Dinamo Bukarest a francia Montpellier otthonában harcolhatja ki a legjobb 12 közé jutást.

 

kézilabdaSipos AdriánFazekas GergőOrlen Wisla PlockONE VeszprémMT Melsungenférfi kézilabda BLférfikézilabda Bajnokok LigájaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekkönyv

Mit olvas az új jobboldal?

Czopf Áron avatarja

A szó hatalma ismét teljesülni akar, egy közös ihlet, intuíció vagy érzet formájában. Az irodaloméhség mindenképpen erről tanúskodik.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu