Vadonatúj nevek a magyar férfikézilabda-válogatott keretében

Sótonyi felidézte, hogy - az éppen általa vezetett - juniorválogatott 2023-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett, idén nyáron pedig Európa-bajnoki aranyat nyert.

Ezek az eredmények nemcsak egy tehetséges generációról szólnak, hanem olyan szakmai munkáról és csapatműködésről is, amelyre a felnőtt válogatott építése során támaszkodni szeretnék

- magyarázta.

A mostani keret kialakításánál nem kizárólag az aktuális klubteljesítményt vette figyelembe. Fontos szempont volt a játékosok fejlődési potenciálja, taktikai érettsége, fizikális adottságai, mentalitása, emberi tulajdonságai, és az is, hogyan tudnak illeszkedni abba a csapatjátékba, amelyet képviselni szeretnének.