Vadonatúj nevek a magyar férfikézilabda-válogatott keretében

Sótonyi felidézte, hogy - az éppen általa vezetett - juniorválogatott 2023-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett, idén nyáron pedig Európa-bajnoki aranyat nyert.
Ezek az eredmények nemcsak egy tehetséges generációról szólnak, hanem olyan szakmai munkáról és csapatműködésről is, amelyre a felnőtt válogatott építése során támaszkodni szeretnék
- magyarázta.
A mostani keret kialakításánál nem kizárólag az aktuális klubteljesítményt vette figyelembe. Fontos szempont volt a játékosok fejlődési potenciálja, taktikai érettsége, fizikális adottságai, mentalitása, emberi tulajdonságai, és az is, hogyan tudnak illeszkedni abba a csapatjátékba, amelyet képviselni szeretnének.
A magyar válogatott kerete:
kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen, német), Bartucz László (HSG Wetzlar, német), Nagy Benedek (Atlético Valladolid, spanyol)
jobbszélsők: Imre Bence (Veszprém), Szilágyi Benjámin (Szeged)
jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia)
irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Fazekas Máté (Szeged), Tóth Levente (Tatabánya)
beállók: Rosta Miklós (Szeged), Karai Miklós (Tatabánya), Mészáros Máté (NEKA)
balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock), Lukács Péter (Szeged)
balszélsők: Gáncs-Pető Máté (Veszprém), Krakovszki Bence (ETO University HT)