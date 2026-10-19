Vadonatúj nevek a magyar férfikézilabda-válogatott keretében

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A spanyol élvonal kapusrangsorát vezető Nagy Benedek is bekerült az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi kézilabda-válogatott keretébe. Ezt első alkalommal hirdetett ki az új szövetségi kapitány, Sótonyi László.

Lantos Gábor
2026. 10. 19. 18:05
Sótonyi László, a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Mirkó István (MI)

Sótonyi felidézte, hogy - az éppen általa vezetett - juniorválogatott 2023-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett, idén nyáron pedig Európa-bajnoki aranyat nyert.

Ezek az eredmények nemcsak egy tehetséges generációról szólnak, hanem olyan szakmai munkáról és csapatműködésről is, amelyre a felnőtt válogatott építése során támaszkodni szeretnék

 - magyarázta.

A mostani keret kialakításánál nem kizárólag az aktuális klubteljesítményt vette figyelembe. Fontos szempont volt a játékosok fejlődési potenciálja, taktikai érettsége, fizikális adottságai, mentalitása, emberi tulajdonságai, és az is, hogyan tudnak illeszkedni abba a csapatjátékba, amelyet képviselni szeretnének.

A magyar válogatott kerete:

kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen, német), Bartucz László (HSG Wetzlar, német), Nagy Benedek (Atlético Valladolid, spanyol)

jobbszélsők: Imre Bence (Veszprém), Szilágyi Benjámin (Szeged)

jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia)

irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Fazekas Máté (Szeged), Tóth Levente (Tatabánya)

beállók: Rosta Miklós (Szeged), Karai Miklós (Tatabánya), Mészáros Máté (NEKA)

balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock), Lukács Péter (Szeged)

balszélsők: Gáncs-Pető Máté (Veszprém), Krakovszki Bence (ETO University HT)

 

Sótonyi Lászlókézilabdamagyar férfikézilabda-válogatottSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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