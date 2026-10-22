Káprázatos teljesítmény a Veszprémtől, az ellenfél szóra sem méltatta

Nedim Remili hét gólt szerzett. Forrás: One Veszprém HC

A második félidővel elégedett a Füchse Berlin edzője

A Füchsét irányító Nicolej Krickau gratulált a Veszprémnek, és belátta, hogy a mérkőzés eleje döntőnek bizonyult. – A kezdő szakaszban hozott döntéseink nem voltak elég jók, különösen az Emil Nielsen elleni lövések kiválasztása, és ez meghatározta a találkozó további alakulását. A második félidőben azonban véleményem szerint sokkal jobban teljesítettünk, Mathias (Gidsel – a szerk.) segítségével sikerült tartanunk magunkat a játéktervünkhöz, és jó megoldásokat találnunk. Végső soron a mérkőzés elején nem találtuk az ellenszert a Veszprém játékára, az általuk kialakított előny pedig elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a végéig kitartson – nyilatkozta a dán vezetőedző.

A Veszprém jövő szerdán a portugál Porto otthonában, már tét nélküli mérkőzésen zárja a Bajnokok Ligája első csoportkörét. Másik magyar csapatként a Szeged az utolsó előtti fordulóban a dán GOG-t fogadja csütörtökön, ám a Tisza-partiaknak egy győzelem esetén sem lenne a saját kezükben a legjobb 12 közé való továbbjutás sorsa.