A hét gólig jutott Nedim Remili a németek rengeteg futását emelte ki, és örült annak, hogy a kevésbé sikeres második félidőben is koncentrált, és tartotta az energiáját a Veszprém. Honfitársa, a vendégek négygólos balátlövője is értékelt: – Az első félidőről nem szeretnék beszélni, de a másodikban nagyon jól játszottunk. Jó kézilabdát mutattunk be, és végig küzdöttünk. A legfontosabb az volt, hogy a csapat egy pillanatra sem adta fel. Bár nem nyertünk, elégedett vagyok azzal, ahogyan sikerült fordítanunk a játék képén, és ebből önbizalmat meríthetünk. Végül bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk idejönni és jó kézilabdát játszani. Ez a legpozitívabb – mondta Aymeric Zaepfel.
Káprázatos teljesítmény a Veszprémtől, az ellenfél szóra sem méltatta
Továbbra is százszázalékos az idényben a bakonyi kézilabdacsapat. A férfi Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai mérkőzésén a Veszprém 39-35-re nyert a német Füchse Berlin ellen, ezzel bebiztosította elsőségét a kvartettben. A vendégek balátlövője, Aymeric Zaepfel inkább szóra sem méltatta az első félidőt, amelyet a hazaiak vezetőedzője, Xavier Pascual káprázatosnak nevezett.
A második félidővel elégedett a Füchse Berlin edzője
A Füchsét irányító Nicolej Krickau gratulált a Veszprémnek, és belátta, hogy a mérkőzés eleje döntőnek bizonyult. – A kezdő szakaszban hozott döntéseink nem voltak elég jók, különösen az Emil Nielsen elleni lövések kiválasztása, és ez meghatározta a találkozó további alakulását. A második félidőben azonban véleményem szerint sokkal jobban teljesítettünk, Mathias (Gidsel – a szerk.) segítségével sikerült tartanunk magunkat a játéktervünkhöz, és jó megoldásokat találnunk. Végső soron a mérkőzés elején nem találtuk az ellenszert a Veszprém játékára, az általuk kialakított előny pedig elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a végéig kitartson – nyilatkozta a dán vezetőedző.
A Veszprém jövő szerdán a portugál Porto otthonában, már tét nélküli mérkőzésen zárja a Bajnokok Ligája első csoportkörét. Másik magyar csapatként a Szeged az utolsó előtti fordulóban a dán GOG-t fogadja csütörtökön, ám a Tisza-partiaknak egy győzelem esetén sem lenne a saját kezükben a legjobb 12 közé való továbbjutás sorsa.
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