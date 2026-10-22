Rendkívüli

Célzott leépítések várhatók az Audi Hungariánál

Káprázatos teljesítmény a Veszprémtől, az ellenfél szóra sem méltatta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Továbbra is százszázalékos az idényben a bakonyi kézilabdacsapat. A férfi Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai mérkőzésén a Veszprém 39-35-re nyert a német Füchse Berlin ellen, ezzel bebiztosította elsőségét a kvartettben. A vendégek balátlövője, Aymeric Zaepfel inkább szóra sem méltatta az első félidőt, amelyet a hazaiak vezetőedzője, Xavier Pascual káprázatosnak nevezett.

Wiszt Péter
2026. 10. 22. 7:52
Négy góllal nyert a Veszprém Forrás: One Veszprém HC

A hét gólig jutott Nedim Remili a németek rengeteg futását emelte ki, és örült annak, hogy a kevésbé sikeres második félidőben is koncentrált, és tartotta az energiáját a Veszprém. Honfitársa, a vendégek négygólos balátlövője is értékelt: – Az első félidőről nem szeretnék beszélni, de a másodikban nagyon jól játszottunk. Jó kézilabdát mutattunk be, és végig küzdöttünk. A legfontosabb az volt, hogy a csapat egy pillanatra sem adta fel. Bár nem nyertünk, elégedett vagyok azzal, ahogyan sikerült fordítanunk a játék képén, és ebből önbizalmat meríthetünk. Végül bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk idejönni és jó kézilabdát játszani. Ez a legpozitívabb – mondta Aymeric Zaepfel.

Nedim Remili hét gólt szerzett
Nedim Remili hét gólt szerzett. Forrás: One Veszprém HC

A második félidővel elégedett a Füchse Berlin edzője

A Füchsét irányító Nicolej Krickau gratulált a Veszprémnek, és belátta, hogy a mérkőzés eleje döntőnek bizonyult. – A kezdő szakaszban hozott döntéseink nem voltak elég jók, különösen az Emil Nielsen elleni lövések kiválasztása, és ez meghatározta a találkozó további alakulását. A második félidőben azonban véleményem szerint sokkal jobban teljesítettünk, Mathias (Gidsel – a szerk.) segítségével sikerült tartanunk magunkat a játéktervünkhöz, és jó megoldásokat találnunk. Végső soron a mérkőzés elején nem találtuk az ellenszert a Veszprém játékára, az általuk kialakított előny pedig elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a végéig kitartson – nyilatkozta a dán vezetőedző.

A Veszprém jövő szerdán a portugál Porto otthonában, már tét nélküli mérkőzésen zárja a Bajnokok Ligája első csoportkörét. Másik magyar csapatként a Szeged az utolsó előtti fordulóban a dán GOG-t fogadja csütörtökön, ám a Tisza-partiaknak egy győzelem esetén sem lenne a saját kezükben a legjobb 12 közé való továbbjutás sorsa.

 

kézilabdaNedim RemiliONE VeszprémXavier Pascualkézilabda Bajnokok LigájaFüchse Berlinférfi kézilabda BLSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

A tiszásokból nem lesz­nek pesti srácok

Bánó Attila avatarja

Magyar Péterék a lyukas zászló lengetésével lényegében azt üzenik, hogy ők olyanok, mint a pesti srácok, akik bátran harcoltak a diktatúra ellen. Ez az „üzenet” azonban rettentően sántít.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu