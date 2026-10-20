Meglepő döntés: ezért került le a magyar olimpiai bajnok neve a róla elnevezett intézmény faláról
Sukorón a Kovács Katalinról elnevezett nemzeti kajak-kenu akadémia épületének falán már nem olvasható a magyar olimpiai bajnok neve. Pedig az intézmény névadója Kovács Katalin volt. Mi történhetett?
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