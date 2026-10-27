Nagyon sok fradista szavazott, Kubatov Gábor maradt az FTC elnöke
Megtartotta tisztújító közgyűlését a Ferencvárosi Torna Club. A szavazáson a tíz jelöltből állt össze a kilenc fős elnökség, amely tagjai ismét a pozíciót 2011 óta betöltő Kubatov Gábort választották meg elnöknek. Az elnökségi tagok mandátuma a klub szabályzata alapján négy évre szól, Kubatov Gábor és az FTC helyzete azonban nem ilyen egyértelmű a Magyar Péter által szeptemberben bejelentett sport-összeférhetetlenségi törvényjavaslat miatt.
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