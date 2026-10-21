A PSG 140 millió eurós világsztárja biztosan kihagyja a magyarok elleni meccset
Súlyos sérülést szenvedett Hvicsa Kvarachelia, a Paris Saint-Germain és a grúz labdarúgó-válogatott egyik legnagyobb sztárja. A 25 éves támadóra műtét és hosszú kihagyás vár, így biztosan nem léphet pályára a november 14-i Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Marco Rossi csapatának egyik legveszélyesebb ellenfele dőlt ki.
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