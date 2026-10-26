Vérző fejű versenyzőnk nagyot küzdött a világbajnoki döntőben

Kötöttfogású versenyzőink mind befejezték szereplésüket Asztanában, a női és a szabadfogású versenyek előtt két ezüstéremmel áll Magyarország a világbajnokság éremtáblázatán.
Kötöttfogású versenyzőink mind befejezték szereplésüket Asztanában, a női és a szabadfogású versenyek előtt két ezüstéremmel áll Magyarország a világbajnokság éremtáblázatán.
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