A kispesti szurkolók az újabb kudarc hatására a DVTK edzőjének nevét skandálták
Két másodosztályú csapat jutott eddig a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe. Az Ajka 2-0-s kaposvári sikere papírforma volt, az viszont meglepetés, hogy a Gyirmót FC Győr 3-1-re nyert az NB I-es Kispest-Honvéd ellen. A csalódott kispesti szurkolók a csapat előző edzője, Feczkó Tamás nevét skandálták, aki szerdán a DVTK kispadján ül majd Magyar Kupa-meccsen.
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