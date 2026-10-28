Öt fejes és egy komikus öngól okozta a bajnok ETO vesztét a Magyar Kupában
A labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában egyetlen párharcot rendeztek, amelyben két élvonalbeli csapat találkozott egymással: a bajnok ETO 3-1-es vereséggel búcsúzott a tavasszal Magyar Kupa-döntős ZTE otthonában.
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