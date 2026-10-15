Bundavád, apátia és közöny lengte be a mexikói vb utáni újrakezdést

A norvégok elleni barátságos meccs után kitört a fanyalgás

Komora Imrének nem sokan drukkoltak idehaza. Sőt – ez ma már kijelenthető – a kinevezését követő össznépi fanyalgás az első pillanattól kezdve jellemző volt az akkori állapotokra. Amikor 1986. szeptember 9-én Norvégia ellen Oslóban egy vérszegény 0-0-s döntetlennel mutatkozott be, a közvélekedés egyértelműen úgy szólt, hogy az ezredessel semmire se megyünk. Komora a norvég fővárosban öt újoncot küldött csatába. A kezdőben Keller József húzta először magára a válogatott mezt, a négy másik csere, azaz Szekeres, Kozma, Preszeller és Kvaszta is itt debütált. A gól nélküli döntetlen semmire sem volt jó, legfeljebb arra, hogy a mexikói világbajnokság utáni első mérkőzésen ne könyveljünk el egy újabb vereséget.

Ám a játék nyomokban nem hasonlított a világbajnokságot megelőző időszakra.

Ne feledjük: 1986 márciusában még a brazilokat oktatta a magyar nemzeti tizenegy, szeptemberben meg Oslóban szenvedett a bágyadt norvégok ellen.

Végh Antal különös bundavádja

A mai visszaemlékezések mind-mind arról szólnak, hogy miért kellett a fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket is, azaz Komora miért nem folytatta azzal az összetételű csapattal a munkát, amelyet elődje, Mezey György összehozott. A válasz egyszerű: sem a mester, sem az MLSZ nem mert kockáztatni, pedig a népharag akkorra már csendesedett. Nem is harag volt ez, hanem különös apátia, amelyet néhányan igazi konjunktúralovagok módjára igyekeztek meglovagolni. A lovascsapat élén a kor népszerű közírója, Végh Antal vágtatott, aki a mexikói világbajnokág után pár héttel piacra dobra saját elemzését, a Gyógyít6atlan című könyvet, amelyet a botrányra éhes közönség több százezer példányban vásárolt meg. Az 1986. október 15-én lejátszott magyar-holland Eb-selejtező napjára is tartogatott egy bombát Végh. A meccs reggelén megjelent Népsportot döbbenten forgatta az olvasó, mert a lap címoldalán megjelent vastagbetűs cím a következő volt: „Bundavád négy magyar labdarúgó ellen.”

A holland Trouw című újságban Végh azt állította, hogy az 1985 májusi magyar-holland vb-selejtező előtt négy válogatott játékosunkat is megvesztegették.

Később kiderült, hogy ebből semmi sem volt igaz, de hangulatkeltésnek kiváló volt a Végh-féle újabb akció. Amely – mint kiderült – úgy zajlott le, hogy a magyar nyelven nyilatkozó író szavait egy idegenvezető, Mikes Nelli tolmácsolta a két fél között.