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Van egy magyar futballista, aki több mint tízmillió eurót ér, mégsem válogatott

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Különleges helyzet állt elő a magyar labdarúgásban: a 19 éves Pintér Dániel becsült piaci értéke egy friss kutatás szerint már meghaladja a magyar szinten nagyon komoly összegnek számító tízmillió eurót, egyelőre mégsem tagja Marco Rossi magyar válogatottjának. Lionel Messi karrierjének egyetlen magyar csapattársa a nemzetközi értékelés alapján immáron a világ legértékesebb fiatal tehetségei közé tartozik. Ám egyelőre nem dőlt el, hogy Pintér Dániel hosszú távon a magyar válogatottat, vagy az amerikait képviseli majd.

Szalay Attila
2026. 10. 08. 7:18
Lionel Messi és Pintér Dániel Fotó: ANDREW WEVERS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szeptember végén újabb meghívást kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába. Az amerikaiak számára a 2027-es U20-as világbajnokság és a 2028-as olimpia is fontos cél lehet, Pintér pedig mindkét korosztályos csapatban szerepet kaphat.

A futballista korábban hangsúlyozta, hogy mindkét ország fontos számára, végleges döntést azonban egyelőre nem hozott.

Marco Rossi számára tehát nem pusztán szakmai kérdés Pintér esetleges meghívása. A magyar válogatott szövetségi kapitányának figyelembe kell vennie, hogy a fiatal támadó melyik ország mellett szeretne hosszú távon elköteleződni. A FIFA szabályai alapján Pintér még választhat. A tétmérkőzések bizonyos feltételekkel már korlátozhatják a későbbi váltás lehetőségét.

Mindössze négy magyar futballista ér tízmillió eurónál többet

Pintér értékbecslése azért is figyelemre méltó, mert a mértékadónak számító Transfermarkt magyar rangsorában jelenleg csupán négy labdarúgó lépi át a tízmillió eurós határt. A listát toronymagasan Szoboszlai Dominik vezeti, mögötte Kerkez Milos, Sallai Roland és Tóth Alex következik.

A legértékesebb magyar labdarúgók a Transfermarkt szerint:

  1. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 100 millió euró
  2. Kerkez Milos (Liverpool) 35 millió euró
  3. Sallai Roland (Galatasaray) 14 millió euró
  4. Tóth Alex (Bournemouth) 12 millió euró

A CIES és a Transfermarkt eltérő módszertant használ, ezért becsléseik nem hasonlíthatók össze közvetlenül. A CIES 11,4 millió eurós becslésével Pintér az említett négyes mögé, az ötödik helyre kerülne ezen az összevetésen, megelőzve például az ötmillió euróra taksált Willi Orbánt és Dárdai Bencét is. Ráadásul mindössze 19 éves, vagyis bőven van még ideje tovább növelni az értékét.

 

magyar labdarúgó–válogatottPintér DánielTransfermarktSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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