Van egy magyar futballista, aki több mint tízmillió eurót ér, mégsem válogatott

Szeptember végén újabb meghívást kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába. Az amerikaiak számára a 2027-es U20-as világbajnokság és a 2028-as olimpia is fontos cél lehet, Pintér pedig mindkét korosztályos csapatban szerepet kaphat.

A futballista korábban hangsúlyozta, hogy mindkét ország fontos számára, végleges döntést azonban egyelőre nem hozott.

Marco Rossi számára tehát nem pusztán szakmai kérdés Pintér esetleges meghívása. A magyar válogatott szövetségi kapitányának figyelembe kell vennie, hogy a fiatal támadó melyik ország mellett szeretne hosszú távon elköteleződni. A FIFA szabályai alapján Pintér még választhat. A tétmérkőzések bizonyos feltételekkel már korlátozhatják a későbbi váltás lehetőségét.

Mindössze négy magyar futballista ér tízmillió eurónál többet

Pintér értékbecslése azért is figyelemre méltó, mert a mértékadónak számító Transfermarkt magyar rangsorában jelenleg csupán négy labdarúgó lépi át a tízmillió eurós határt. A listát toronymagasan Szoboszlai Dominik vezeti, mögötte Kerkez Milos, Sallai Roland és Tóth Alex következik.