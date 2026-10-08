Van egy magyar futballista, aki több mint tízmillió eurót ér, mégsem válogatott

Szeptember végén újabb meghívást kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába. Az amerikaiak számára a 2027-es U20-as világbajnokság és a 2028-as olimpia is fontos cél lehet, Pintér pedig mindkét korosztályos csapatban szerepet kaphat.
A futballista korábban hangsúlyozta, hogy mindkét ország fontos számára, végleges döntést azonban egyelőre nem hozott.
Marco Rossi számára tehát nem pusztán szakmai kérdés Pintér esetleges meghívása. A magyar válogatott szövetségi kapitányának figyelembe kell vennie, hogy a fiatal támadó melyik ország mellett szeretne hosszú távon elköteleződni. A FIFA szabályai alapján Pintér még választhat. A tétmérkőzések bizonyos feltételekkel már korlátozhatják a későbbi váltás lehetőségét.
Mindössze négy magyar futballista ér tízmillió eurónál többet
Pintér értékbecslése azért is figyelemre méltó, mert a mértékadónak számító Transfermarkt magyar rangsorában jelenleg csupán négy labdarúgó lépi át a tízmillió eurós határt. A listát toronymagasan Szoboszlai Dominik vezeti, mögötte Kerkez Milos, Sallai Roland és Tóth Alex következik.
A legértékesebb magyar labdarúgók a Transfermarkt szerint:
A CIES és a Transfermarkt eltérő módszertant használ, ezért becsléseik nem hasonlíthatók össze közvetlenül. A CIES 11,4 millió eurós becslésével Pintér az említett négyes mögé, az ötödik helyre kerülne ezen az összevetésen, megelőzve például az ötmillió euróra taksált Willi Orbánt és Dárdai Bencét is. Ráadásul mindössze 19 éves, vagyis bőven van még ideje tovább növelni az értékét.