Segélykiáltás élő adásban, a korábbi világelső szavait a riporter is megkönnyezte

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Május eleje óta először indult el versenyen az északírek első számú sznúkerjátékosa. Mark Allen ott tért vissza, ahol pályafutása első profi mérkőzéseit játszotta, ám Belfastban kikapott honfitársától, majd érzelemdús interjúban jelezte, hogy valami nagyon nincsen rendben vele, és talán ez jelentette a karrierje lezárását.

Wiszt Péter
2026. 10. 21. 9:45
Mark Allen bő öt hónap után visszatért, de egyből el is búcsúzott Fotó: Xinhua via AFP/Zhai Zheng

A versenyeket szervező World Snooker Tour és a sportág irányító szervezete, a WPBSA egyaránt támogatásáról biztosította Mark Allent, és jelezte, hogy a jövőben is minden lehetséges módon segíteni kívánja őt. Így tett Jordan Brown is, aki a győzelme után elmondta: – Nyilvánvalóan nehéz időszakon ment keresztül a snookeren kívüli életében, én pedig minden lépésénél mellette állok, ahogyan mindenki más is támogatja őt. Hiányzik nekem, kedvelem őt, és mindannyian csak azt szeretnénk, hogy egészséges és jól legyen, és újra azt a játékot űzze, amelyet annyira szeret. Nagyszerű játékos és nagyszerű ember.

Mark Allen pályafutása és élete

A futballistaként indult, de már tinédzserként, amatőrként is inkább sznúkerben sikeres és tehetséges Mark Allen 2005-ben lett profi. Az első versenyét épp a Waterfront Hallban játszotta, és rögtön többszörös világbajnokokat (Steve Davis és John Higgins) búcsúztatva eljutott a negyeddöntőig. 2007-től kezdve minden vb-n főtáblás volt, az idei volt a harmadik alkalom, hogy Sheffieldben elődöntőig jutott. Egyéb eseményeken ellenben jócskán szerzett döntős tapasztalatokat: 12 pontszerző viadalt nyert meg, és további 11 egyéni tornáról van trófeája. A 2023-as év alakult neki a legjobban, ennek is hatására 2024 közepén néhány hónapig ő volt a világelső.

Ami a személyes oldalt illeti, a szókimondó stílusa miatt néhány riválisa – köztük a 2015-ös világbajnok Stuart Bingham – kimondottan nem kedveli Mark Allent, mások viszont részben emiatt is barátkoznak vele. Korábbi kapcsolataiból két gyermeke van: minden idők legeredményesebb női sznúkerjátékosa, Reanne Evans 2006-ban adott életet Lauren nevű lányuknak, mielőtt csúnya körülmények között szakítottak egymással; majd 2017-ben akkori feleségétől, Kyla McGuigantől született meg Harleigh. A válás után az északír sznúkeres eljegyezte Aideen Cassidyt, ám vele nem házasodott össze, ellenben tavaly mással megnősült, amikor feleségül vette Sarah Heraldot.

A színtévesztő Mark Allen a 2010-es évek elején depresszióval küzdött, a koronavírus-járvány következtében pedig radikális életmódváltásba kezdett, és bő húsz kilogrammot fogyott. A szavai – miszerint főleg az elmúlt három hónap volt nehéz – és több hozzá közeli forrás véleménye alapján 

ezúttal is valamilyen magánéleti válsággal, mentális betegséggel küzd, nem pedig a drámai módon elveszített vb-elődöntő hatása alatt van,

mint ahogyan azt több hozzászóló is vélte az interjúról készült felvételek alatt.

A pontszerző Northern Ireland Open vasárnapig tart Belfastban, és eddig a meglepetések viadalának tűnik, ugyanis Allenhez és a hétszeres vb-győztes Ronnie O'Sullivanhez hasonlóan az első hat kiemelt egyike sincsen már versenyben a nyolcaddöntők előtt. Ez az idény nyolcadik tornája, a korábbi hetet hat különböző játékos nyert meg, csak a walesi Jak Jones volt képes duplázni – ő szerdán épp a hetedik kiemelt John Higgins ellen lép asztalhoz.

világelsőÉszak-ÍrországMark AllensnookervisszavonulássznúkerSzóljon hozzá!

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