Segélykiáltás élő adásban, a korábbi világelső szavait a riporter is megkönnyezte

A versenyeket szervező World Snooker Tour és a sportág irányító szervezete, a WPBSA egyaránt támogatásáról biztosította Mark Allent, és jelezte, hogy a jövőben is minden lehetséges módon segíteni kívánja őt. Így tett Jordan Brown is, aki a győzelme után elmondta: – Nyilvánvalóan nehéz időszakon ment keresztül a snookeren kívüli életében, én pedig minden lépésénél mellette állok, ahogyan mindenki más is támogatja őt. Hiányzik nekem, kedvelem őt, és mindannyian csak azt szeretnénk, hogy egészséges és jól legyen, és újra azt a játékot űzze, amelyet annyira szeret. Nagyszerű játékos és nagyszerű ember.

Mark Allen pályafutása és élete

A futballistaként indult, de már tinédzserként, amatőrként is inkább sznúkerben sikeres és tehetséges Mark Allen 2005-ben lett profi. Az első versenyét épp a Waterfront Hallban játszotta, és rögtön többszörös világbajnokokat (Steve Davis és John Higgins) búcsúztatva eljutott a negyeddöntőig. 2007-től kezdve minden vb-n főtáblás volt, az idei volt a harmadik alkalom, hogy Sheffieldben elődöntőig jutott. Egyéb eseményeken ellenben jócskán szerzett döntős tapasztalatokat: 12 pontszerző viadalt nyert meg, és további 11 egyéni tornáról van trófeája. A 2023-as év alakult neki a legjobban, ennek is hatására 2024 közepén néhány hónapig ő volt a világelső.

Ami a személyes oldalt illeti, a szókimondó stílusa miatt néhány riválisa – köztük a 2015-ös világbajnok Stuart Bingham – kimondottan nem kedveli Mark Allent, mások viszont részben emiatt is barátkoznak vele. Korábbi kapcsolataiból két gyermeke van: minden idők legeredményesebb női sznúkerjátékosa, Reanne Evans 2006-ban adott életet Lauren nevű lányuknak, mielőtt csúnya körülmények között szakítottak egymással; majd 2017-ben akkori feleségétől, Kyla McGuigantől született meg Harleigh. A válás után az északír sznúkeres eljegyezte Aideen Cassidyt, ám vele nem házasodott össze, ellenben tavaly mással megnősült, amikor feleségül vette Sarah Heraldot.