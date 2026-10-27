Mbappé óriási politikai botrányt robbantott ki Kínában, már a La Ligát is büntetik miatta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nagy botrány robbant ki Kylian Mbappé egyik interjúja után. A Real Madrid francia világsztárja egy internetes mémről beszélt viccesen, amivel hatalmas felháborodást váltott ki Kínában. Több kínai szponzora azonnal szerződést bontott vele, a kínai állami televízió pedig felfüggesztette a spanyol bajnokság közvetítéseit, emiatt már a La Liga elnökének is közbe kellett lépnie. A hétfői Aranylabda-gálán Harry Kane mögött másodikként végző Mbappé végül nyilvánosan bocsánatot kért.

Szalay Attila
2026. 10. 27. 14:27
Mbappé óriási politikai botrányt robbantott ki Kínában, már a La Ligát is büntetik miatta
Kylian Mbappé botrányt okozott Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
Több kínai vállalat is szerződést bontott a Real Madrid csatárával
Több kínai vállalat is szerződést bontott a Real Madrid csatárával Fotó: PEDRO PARDO / AFP

A ligaelnök hangsúlyozta, hogy Mbappé a saját nevében beszélt, kijelentései nem képviselik a La Liga és a spanyol klubok álláspontját.

– Nem engedhetjük meg, hogy egyetlen ember kijelentései veszélyeztessék azt a kapcsolatot, amelyet évek alatt építettünk ki Kínával, és ezzel több mint húsz klubunknak, partnereinknek és a kínai futballszurkolóknak okozzanak kárt – jelentette ki a sportvezető.

Tebas azt is bejelentette, hogy a La Liga felveszi a kapcsolatot kínai partnereivel és az illetékes szervezetekkel a kialakult helyzet rendezése érdekében.

Mbappé megtörte a csendet, és nyilvánosan bocsánatot kért

A botrányra végül maga Mbappé is reagált. A francia világsztár kedden a közösségi oldalain közzétett közleményben ismerte el, hogy meggondolatlanul fogalmazott.

Egy nemrégiben adott interjúban reagáltam egy rólam készült képre. A megjegyzésem meggondolatlan volt, és most már megértem, hogy sok embert megbántottam vele Kínában és a kínai közösségekben világszerte. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit a szavaimmal megsértettem. Egyáltalán nem ez volt a szándékom. Mélyen tisztelem a kínai embereket és történelmüket, és őszintén sajnálom a történteket

– írta a Real Madrid támadója.

Az ügyben a kínai külügyminisztérium is megszólalt. A tárca szóvivője közölte, hogy a kínai emberek érzéseit sértő kijelentések természetes módon váltanak ki ellenállást a társadalom különböző rétegeiben. A botrány azért is különösen kellemetlen Mbappé számára, mert Kínában rendkívül népszerű sportolónak számított, több nagyvállalat reklámarca volt, és a helyi piacon jelentős kereskedelmi jelenléttel rendelkezett.

Kylian MbappéKínala ligaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Radnai Márk vallomása után először mindenki mérges lesz, majd helyette is szégyellni fogja magát + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A munkahelyi semmirekellőség eddig szégyen volt, Radnai Márknál már TikTok-tartalom.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu