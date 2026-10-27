Mbappé óriási politikai botrányt robbantott ki Kínában, már a La Ligát is büntetik miatta

Több kínai vállalat is szerződést bontott a Real Madrid csatárával Fotó: PEDRO PARDO / AFP

A ligaelnök hangsúlyozta, hogy Mbappé a saját nevében beszélt, kijelentései nem képviselik a La Liga és a spanyol klubok álláspontját.

– Nem engedhetjük meg, hogy egyetlen ember kijelentései veszélyeztessék azt a kapcsolatot, amelyet évek alatt építettünk ki Kínával, és ezzel több mint húsz klubunknak, partnereinknek és a kínai futballszurkolóknak okozzanak kárt – jelentette ki a sportvezető.

Tebas azt is bejelentette, hogy a La Liga felveszi a kapcsolatot kínai partnereivel és az illetékes szervezetekkel a kialakult helyzet rendezése érdekében.

Mbappé megtörte a csendet, és nyilvánosan bocsánatot kért

A botrányra végül maga Mbappé is reagált. A francia világsztár kedden a közösségi oldalain közzétett közleményben ismerte el, hogy meggondolatlanul fogalmazott.

Egy nemrégiben adott interjúban reagáltam egy rólam készült képre. A megjegyzésem meggondolatlan volt, és most már megértem, hogy sok embert megbántottam vele Kínában és a kínai közösségekben világszerte. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit a szavaimmal megsértettem. Egyáltalán nem ez volt a szándékom. Mélyen tisztelem a kínai embereket és történelmüket, és őszintén sajnálom a történteket

– írta a Real Madrid támadója.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

Az ügyben a kínai külügyminisztérium is megszólalt. A tárca szóvivője közölte, hogy a kínai emberek érzéseit sértő kijelentések természetes módon váltanak ki ellenállást a társadalom különböző rétegeiben. A botrány azért is különösen kellemetlen Mbappé számára, mert Kínában rendkívül népszerű sportolónak számított, több nagyvállalat reklámarca volt, és a helyi piacon jelentős kereskedelmi jelenléttel rendelkezett.