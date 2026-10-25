Őrület, mit művelt Michelisz Norbert Kínában, csapattársa biztonsági őrnek nevezte

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Mindhárom futamon dobogóra állt Michelisz Norbert a túraautó-világsorozat (TCR World Tour) második kínai hétvégéjén Csöcsiangban. A világbajnok magyar autóversenyző mindháromszor második lett, egy ízben a kilencedik helyről rajtolva, az utolsó versenyen pedig az őt egyszerre támadó három rivális autót az őrületbe kergetve – a bajnoki címre hajtó csapattárs, Mikel Azcona hálás is volt neki, szerinte Michelisz Norbert olyan volt, mint egy biztonsági őr.

Szalay Attila
2026. 10. 25. 8:11
Michelisz Norbert parádézott Kínában Forrás: fiatcrworldtour.com

Michelisz Norbert és a bajnoki cím dilemmája

Mindenesetre így is pályafutása egyik legemlékezetesebb hétvégéjét zárta a túraautó-világsorozat háromszoros magyar bajnoka: három futamos hétvégén most először végzett az összes versenyen a dobogón, ami mellé ráadásul az időmérőt is megnyerte.

A TCR World Tour idényzáróját november 19-22-én rendezik a legendás makaói utcai pályán, ami előtt Michelisz a bajnokság második helyén áll, és jelentősen faragott a hátrányából az éllovas Azconával szemben is.

Ha nincs csapatérdek Csöcsiangban, komoly esélye lehetne a negyedik bajnoki cím megszerzésére Makaóban, de érthető, hogy a Hyundai nem akar két szék között a padlóra esni. Így ha nem történik drámai fordulat, Michelisz vélhetően az utolsó fordulóban is a spanyol bajnoki címéért dolgozik majd.

Ők harcolnak a bajnoki címért:

  1. Mikel Azcona (Hyundai) 445
  2. Michelisz Norbert (Hyundai) 412
  3. Santiago Urrutia (Geely) 406
Michelisz NorbertTCR World TourtúraautózásSzóljon hozzá!

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