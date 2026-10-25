Őrület, mit művelt Michelisz Norbert Kínában, csapattársa biztonsági őrnek nevezte

Michelisz Norbert és a bajnoki cím dilemmája

Mindenesetre így is pályafutása egyik legemlékezetesebb hétvégéjét zárta a túraautó-világsorozat háromszoros magyar bajnoka: három futamos hétvégén most először végzett az összes versenyen a dobogón, ami mellé ráadásul az időmérőt is megnyerte.

A TCR World Tour idényzáróját november 19-22-én rendezik a legendás makaói utcai pályán, ami előtt Michelisz a bajnokság második helyén áll, és jelentősen faragott a hátrányából az éllovas Azconával szemben is.

Ha nincs csapatérdek Csöcsiangban, komoly esélye lehetne a negyedik bajnoki cím megszerzésére Makaóban, de érthető, hogy a Hyundai nem akar két szék között a padlóra esni. Így ha nem történik drámai fordulat, Michelisz vélhetően az utolsó fordulóban is a spanyol bajnoki címéért dolgozik majd.

Ők harcolnak a bajnoki címért: