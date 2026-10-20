Megrázó vallomást tett a kétszeres magyar olimpiai bajnok
A kétszeres egyéni olimpiai bajnok, a párbajtőrvívó Nagy Tímea hosszú idő után olyan megrázó vallomást tett, amelyre kevesen számítottak. Nagy Tímea egy podcastbeszélgetésben fedte fel a nagy titkot.
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