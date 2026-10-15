1983 világbajnoka újabb bravúrgyőzelmet aratott az idei Eb-n, magyarok ellen is ünnepelt
Magyar játékos már nincs versenyben a ljubljanai asztalitenisz Európa-bajnokságon, ellenben egy 63 éves luxemburgi nő csütörtökön újabb bravúrgyőzelmet aratott. Ni Xialian 28 éve nyerte első Eb-érmét, és most közelebb került egy újabbhoz.
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