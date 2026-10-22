Szoros meccset játszott a magyar válogatott az olimpiai ezüstérmes ellen
A magyar női kézilabda-válogatott hazai pályán, Győrben 29-29-es döntetlent ért el az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen. A két nemzeti csapat két felkészülési mérkőzést is vív egymás ellen a héten, szűk másfél hónappal az idei női kézilabda Eb rajtja előtt.
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