Gimnazista lányokat vittek a vágóhídra a franciaországi meccsen
Normális esetben szót sem érdemelne az a meccs, amelyet a női kosárlabda Európa Kupában játszottak le Franciaországban. A finn HBA-Märsky együttese nagyon súlyos, 91-54-es vereséget szenvedett a francia Charnay Basket ellen. A finn és a francia női kosárlabda nincs azonos súlycsoportban – ezt tudtuk. Azt azonban nem értjük, miért kell középiskolás lányokat kitenni ilyen súlyos kudarcnak.
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