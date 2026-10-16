Gimnazista lányokat vittek a vágóhídra a franciaországi meccsen

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Normális esetben szót sem érdemelne az a meccs, amelyet a női kosárlabda Európa Kupában játszottak le Franciaországban. A finn HBA-Märsky együttese nagyon súlyos, 91-54-es vereséget szenvedett a francia Charnay Basket ellen. A finn és a francia női kosárlabda nincs azonos súlycsoportban – ezt tudtuk. Azt azonban nem értjük, miért kell középiskolás lányokat kitenni ilyen súlyos kudarcnak.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 10:00
A sötét mezes finn középiskolások súlyos vereséget szenvedtek Franciaországban Forrás: FIBA
női kosárlabda Európa KupaKolozsvárFinnországKomment 1

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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