Százmilliók helyett ma már egymillióért is lehajolnak a magyar sport vezetői

– Ki ma a magyar sport legnagyobb hatású személyisége?

– Könnyű lesz a válaszom: Szoboszlai Dominik.

– Ki a második?

– Sokkal nehezebb a kérdés. Kós Hubertről elég sokat beszélnek ma az üzleti körökben, talán ő lehet az.

Szoboszlai Dominik ma Magyarország legnagyobb hatású sportolója - Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Milyen jó lenne, ha Marozsán Fábiánt vagy Fucsovics Mártont is ide lehetne sorolni. Hiszen ők egy, az üzletileg is elismert világsportág, a tenisz képviselői. Ott van Molnár Attila, aki 2025-ben megnyerte a 400 méteres síkfutást a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon.

A győzelem után azt mondta, hogy még ezzel a teljesítménnyel sem lesz az év sportolója. Milyen igaza lett!

Nálam Molnár Attila is odaérne ennek a listának a dobogójára.

A magyar olimpiarendezésből kialakulhat egy klassz sztori

– Mennyire lepte meg, hogy október elején Magyarország neve is felbukkant azon a listán, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság adott ki és amelyen a 2036-os nyári olimpia iránt érdeklődő nemzeteket sorolják fel?

– Nyilván nem lepte meg azokat, akik a sportszakmában dolgoznak. 2024-ben erről lehetett olvasni, de az elmúlt két évben nem sokat lehetett hallani róla, így kikopott a köztudatból. Szerintem jelenleg ott a helyünk a listán, az más kérdés, hogy a szűkítés után ott leszünk-e. Tisztában vagyok azzal, hogy a közvéleményt korábban megosztotta ez az ügy, ugyanakkor most roppant izgalmas időszak elé nézünk.

Ez elsősorban nem sportszakmai dolog, hanem fejlődéstörténet, gazdasági kérdések megoldása, Budapest fejlesztése és az olimpia farvizén kialakulhat egy fenntartható, klassz történet.

De az embereket ebből a folyamatból nem lehet és nem is szabad kihagyni. El kell tudni magyarázni, hogy Magyarországnak és Budapestnek miért lenne jó az olimpia megrendezése.

– Magyarország és Budapest nem gyenge ebben a mezőnyben?

– Nem. Még akkor sem, ha tudjuk, hogy Magyarország a legkisebb gazdaság ebben a csapatban. Az eddig napvilágra került tervek arról szólnak, hogy társrendezőként meghívást kap Magyarországtól Ausztria, Szlovákia és Portugália. Ez teljesen új helyzetet teremt, ami nemhogy nem gyengítheti, hanem erősítheti a mi pályázatunkat.

A NOB ugyanis eljutott oda, hogy nem teszi kötelezővé a rendezőnek, hogy a 16 napos olimpia kedvéért építsen egy kajak-szlalom pályát, amely aztán az idők végezetéig ott amortizálódik a házigazda nyakán.

Ebben a kérdésben a NOB megengedőbb lett. A végső döntésig, 2029-ig rengeteg idő van, de nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy a magyar emberek ne szitokszóként használják az olimpia szót.

– Ezért is csatlakozott sajtófőnökként a BOM Alapítványhoz, amely a Budapesti Olimpiai Mozgalom működtetője?

– Részben igen. Ez volt az a civil szervezet, amely 2005-ben a magyar sport történetében először beszélt a politikán kívül arról, hogy Magyarország akár olimpiát is rendezhet.

– A magyar sportról szóló közbeszéd állapota nem túl vidám képet fest. Ön számos nagy magyarországi világesemény szervező bizottságában is dolgozott. Nem zavarja mindaz, amit manapság a magyar sportról hall, olvas?

– Nézze, ott voltam a 2023-as atlétikai-világbajnokságot lebonyolító csapatban. Az idei atlétikai világdöntőt rendező társaságnak is dolgoztam. Korábban a 2022-es budapesti vizes-világbajnokságon is felkértek munkára. Ugye a legfrissebb ügy a szeptember eleji atlétikai világdöntő, amelyről azóta megírták, hogy a fellépők pénzdíját is a magyar állam fizette. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek az események azon túl, hogy visznek, hoznak is. Előbbibe tartozik a sokat vitatott sportolóknak fizetett pénz is, amiről valóban sokat cikkeztek mostanában.

– Nem tiltakozott ez ellen?

– Ön most azt szeretné, hogy én erkölcsi kérdést csináljak ebből? Hogy munkavállalója voltam egy olyan projektnek, ahol ez így történt? Ez egy munkahely volt, ráadásul olyan, ahol a Nemzetközi Atlétikai-szövetség képviselői kemény vezetőkként hajtottak bennünket előre azért, hogy minden tökéletes legyen. Ezért én fizetést kaptam.

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De a szerződéses feltételeket nem mi találtuk ki. Tudja, sokkal jobban zavar, hogy erről még mindig nem lehet nyíltan beszélni ideahaza.

Helyette kommentekben fröcsögünk egymással a közösségi média különböző felületein. Ennek mi értelme?

Ha ön ott dolgozik, megismeri a rendezési szerződéses feltételeket, feláll, s azt mondja, köszönöm szépen, én itt végeztem?

– Nem hiszem.

– Mint ahogy más sem tette. De azt teljesen elfogadom és megértem, ha ez sok embert zavar. Az őszinteség nagyon hiányzik, s ez vezet oda, hogy így kell beszélni a világ idei egyik legjobban megrendezett sporteseményéről. Ha van valami, amit nagyon sajnálok, akkor ez az. A másik pedig, hogy ezt az eseményt egy tényleg nagy tudású, kiváló szervezőcsapat rendezte meg állami keretek és világos jogszabályi környezetben. Most akkor zavarjuk szét azokat, akik a legjobb tudásukat fektették bele abba, hogy az atlétikai világdöntő vagy az atlétikai-világbajnokság megrendezése sikeres legyen? Aligha hiszem, hogy ez lenne a cél egy olyan országban, amely nyári olimpiát szeretne rendezni.