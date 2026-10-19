A Liverpool edzője ismét Szoboszlai Dominikról beszélt
Szoboszlai Dominik nélkül fut ki a Liverpool kedden este 21 órakor a hazai pályán sorra kerülő újabb Bajnokok Ligája mérkőzésre, amelyen Gulácsi Péter csapata, a spanyol Villarreal lesz az ellenfél. A meccset megelőző hétfői sajtótájékoztatón szóba került a magyar játékos helyzete. Sok újat nem tudtunk meg, az azonban biztos, hogy Szoboszlai Dominik továbbra is sérült.
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