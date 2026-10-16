Szoboszlai Dominik a Liverpool történetének legjobbjai közé került, reagált is a hírre
Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool olyan könyvet jelentetett meg, amelyben a klub történetének száz legjobb játékosa szerepel. Szoboszlai Dominik is a listán található, méghozzá – mint azt kiemelte – egy hellyel Alexis Mac Allister előtt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en