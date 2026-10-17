Ideges a Liverpool edzője, Szoboszlai Dominik régi sérülése jött elő
Szombaton délután a Liverpool labdarúgócsapata hátrányból fordítva idegenben 2-1-re nyert a Brentford otthonában a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik 32 percet töltött a pályán, majd cserét kért.
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