Súlyos kérdéseket vet fel Szoboszlai Dominik újabb sérülése

Andoni Iralola a hibás?
Az ügyben felmerült a Liverpool edzőjének, Andoni Iraolának a felelőssége is. Az újságíró szerint nehéz figyelmen kívül hagyni azt, hogy az edző túl korán tette vissza a csapatba Szoboszlait.
Azt is hozzáteszik azonban, hogy utólag könnyű kritizálni az edző döntését.
A Liverpool mellett dolgozó orvosi stáb minden bizonnyal zöld jelzést adott a visszatérésre, máskülönben a spanyol edző aligha kockáztatott volna.
A Liverpool mestere a zsúfolt versenynaptárra is panaszkodott. Tény, hogy az angol csapatnak tíz nap alatt négy mérkőzést kell lejátszania, ebből kettőt a Bajnokok Ligájában. Iraola szerint az embertelen terhelés pont az ilyen eseteknél üt vissza, mint amilyen Szoboszlai újabb sérülése.
A helyzet mindenesetre nem egyszerű. Említettük már, hogy november közepén a magyar válogatott újabb két mérkőzést játszik a Nemzetek Ligájában. A grúzok ellen idegenben lépünk pályára, idehaza az északíreket fogadjuk. Ha Szoboszlai addigra összeszedi magát, Marco Rossi könnyebb helyzetbe kerül. Nem úgy a Liverpool, amelynek elöljárói egészen biztosan a fogukat szívva engedik majd el a játékost a magyar csapat edzőtáborába és mérkőzéseire. Szerencsére azt nem tehetik meg, hogy nem engedik el, ezek az idők már elmúltak.