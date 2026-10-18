Súlyos kérdéseket vet fel Szoboszlai Dominik újabb sérülése

Andoni Iralola a hibás?

Az ügyben felmerült a Liverpool edzőjének, Andoni Iraolának a felelőssége is. Az újságíró szerint nehéz figyelmen kívül hagyni azt, hogy az edző túl korán tette vissza a csapatba Szoboszlait.

Azt is hozzáteszik azonban, hogy utólag könnyű kritizálni az edző döntését.

A Liverpool mellett dolgozó orvosi stáb minden bizonnyal zöld jelzést adott a visszatérésre, máskülönben a spanyol edző aligha kockáztatott volna.

A Liverpool mestere a zsúfolt versenynaptárra is panaszkodott. Tény, hogy az angol csapatnak tíz nap alatt négy mérkőzést kell lejátszania, ebből kettőt a Bajnokok Ligájában. Iraola szerint az embertelen terhelés pont az ilyen eseteknél üt vissza, mint amilyen Szoboszlai újabb sérülése.

Marco Rossi és Szoboszlai Dominik. Játszhat-e a Liverpool játékosa a novemberi Nemzetek Ligája meccseken? Fotó: AFP/Paul Faith

A helyzet mindenesetre nem egyszerű. Említettük már, hogy november közepén a magyar válogatott újabb két mérkőzést játszik a Nemzetek Ligájában. A grúzok ellen idegenben lépünk pályára, idehaza az északíreket fogadjuk. Ha Szoboszlai addigra összeszedi magát, Marco Rossi könnyebb helyzetbe kerül. Nem úgy a Liverpool, amelynek elöljárói egészen biztosan a fogukat szívva engedik majd el a játékost a magyar csapat edzőtáborába és mérkőzéseire. Szerencsére azt nem tehetik meg, hogy nem engedik el, ezek az idők már elmúltak.