Kinek a hibája Szoboszlai Dominik újabb sérülése?
Szoboszlai Dominik nem lesz ott kedden este a Liverpool–Villarreal Bajnokok Ligája mérkőzésen, mert sérült. Újra sérült. Szombaton még ott volt a kezdőcsapatban a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de a 32. percben a gyepre ült és nem folytatta a játékot. Azóta megy a szócsata, hogy ki a hibás. Az MLSZ és Marco Rossi, aki túlterhelte a játékost? Vagy a Liverpool edzője, aki túl korán tette vissza a csapatba Szoboszlai Dominikot?
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