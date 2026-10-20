Kinek a hibája Szoboszlai Dominik újabb sérülése?

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Szoboszlai Dominik nem lesz ott kedden este a Liverpool–Villarreal Bajnokok Ligája mérkőzésen, mert sérült. Újra sérült. Szombaton még ott volt a kezdőcsapatban a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de a 32. percben a gyepre ült és nem folytatta a játékot. Azóta megy a szócsata, hogy ki a hibás. Az MLSZ és Marco Rossi, aki túlterhelte a játékost? Vagy a Liverpool edzője, aki túl korán tette vissza a csapatba Szoboszlai Dominikot?

Lantos Gábor
2026. 10. 20. 5:50
Szoboszlai DominikAndoni IraolaLiverpool FCSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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