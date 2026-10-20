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Torna-vb: két döntőben lesz magyar résztvevő

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Hétfőn késő este a női selejtezők is befejeződtek a rotterdami torna-vb-n. Mayer Gréta a 25. helyen végzett az egyéni összetett selejtezőjében, de mivel három amerikai tornász is megelőzte, ezzel éppen bejutott a pénteki döntőbe. Korábban a férfiak között ugyanez összejött Mészáros Krisztofernek is, szerenkénti fináléban nincs magyar finalista a torna-vb-n.

Koczó Dávid
2026. 10. 20. 11:48
Mayer Gréta bejutott a rotterdami torna-vb egyéni összetett döntőjébe Fotó: NurPhoto via AFP/Noushad Thekkayil
torna-vbMészáros KrisztoferMayer GrétaSzóljon hozzá!

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