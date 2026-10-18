Valter Attila csúnya sebeket szerzett az idei utolsó versenyén
Bukással zárult Valter Attila idénye. A Bahrain–Victorious magyar kerékpárosa a közösségi médiában már üzent a baleset után: nem szenvedett súlyos sérülést, a bukás nem fogja rányomni a bélyegét a holtidényére. Valter Attila első versenyidényét zárta le új csapatánál.
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