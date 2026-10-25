Varga Barnabás a profi futballban ritkán látható gesztust kapott az AEK csapatkapitányától

A görög SDNA a tízes skálán 8-as osztályzattal értékelte a magyar válogatott támadót. A lap szerint Varga már az első félidőben sokat tett a gólszerzésért, több veszélyes helyzetben feltűnt az ellenfél kapuja előtt, és végül a büntetőből sikerült is betalálnia.

Az értékelés külön hangsúlyozta, hogy Varga végig benne volt a játékban, sok párharcot vállalt, rengeteget dolgozott, mozgásával pedig területeket nyitott a csapattársainak.

Vagyis a görög újságírók szerint a magyar csatár teljesítménye jóval többet ért az értékesített tizenegyesnél.

Vitális Milán is nyolcast kapott, uralta a középpályát

Legalább ennyire elégedettek voltak a görög lapok Vitális Milán teljesítményével is. A magyar középpályás a 23. percben gólpasszt adott Aboubakary Koitának, aki szép egyéni megmozdulás után szerezte meg az AEK második gólját. Vitális ráadásul a második félidőben kis híján maga is betalált: a 61. percben közvetlen szabadrúgásból veszélyeztetett, a labda azonban a kapu mellett, a háló külső oldalát érintve hagyta el a játékteret.

Az SDNA Vitálisnak is 8-as osztályzatot adott, kiemelve kiegyensúlyozott teljesítményét. A lap szerint a magyar középpályás védekezésben nagy intenzitással futballozott, rengeteget futott, sok labdát szerzett, emellett a támadások építéséből is kivette a részét. Legjobb megmozdulásának a Koitának adott gólpasszt tartották.

A Gazzetta még ennél is tovább ment a középpálya értékelésében. A görög sportportál szerint Vitális és Kairinen teljesen uralta a pálya közepét, hatékony labdaszerzéseikkel és pontos passzjátékukkal meghatározva az AEK futballját.