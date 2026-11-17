Sébastien Pocognoli, a skótok szövetségi kapitánya - Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A BBC arról írt, hogy a skót drukkereknek elfogyott a türelmük. Különösen Pocognoli háromvédős rendszere váltott ki ellenérzéseket. A drukkerek egy része nem érti, miért kell a szélsőket háttérbe szorítani, illetve miért kerülnek egyes játékosok számukra szokatlan szerepkörbe.

Pat Nevin, a korábbi skót válogatott labdarúgó ironikusan megjegyezte, hogy ha valaha szüksége lenne egy PR-szakemberre, Pocognolit alkalmazná, mert kiválóan képes pozitív színben feltüntetni a történteket. Azt is, amiben semmi pozitívumot nem lehet megtalálni.

Pocognoli nem értett egyet azzal, hogy a 4-0-s eredmény hűen tükrözné a mérkőzés képét. Szerinte az első félidőben jól futballozott a csapata, több helyzetet is kialakított, a második játékrész elején azonban súlyos hibákat követett el. A belga szakember továbbra is türelmet kér, és úgy véli, több közös mérkőzésre van szükség ahhoz, hogy elképzelései megfelelően működjenek.

A kérdés már csak az, hogy Skóciában hajlandóak lesznek-e időt adni a szakembernek.