Anglia legyőzte a világbajnokot, oda a spanyolok 43 meccses veretlenségi sorozata
A világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó-válogatott fantasztikus győzelmet ért el a Nemzetek Ligájában a vb-aranyérmes spanyolok otthonában. Anglia 3-2-re nyert, ezzel pedig megszakadt a spanyol együttes 43 meccs óta tartó veretlenségi sorozata.
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