Angliában saját szurkolói fütyülték ki a válogatott sztárját, Tuchel megszólalt

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Hiába győzte le Anglia 2-1-re Horvátországot a Nemzetek Ligájában, a Wembley-ben ismét botrányos jelenetek kísérték Ben White pályára lépését. Az Arsenal védőjét újra kifütyülték a saját szurkolói, akik továbbra sem bocsátották meg neki a 2022-es világbajnokságon történteket. Thomas Tuchel szövetségi kapitány ismét kiállt játékosa mellett, aki néhány nappal korábban már beszélt a szurkolók ellenszenvéről.

Szalay Attila
2026. 11. 13. 7:04
Angliában saját szurkolói fütyülték ki a válogatott sztárját, Tuchel megszólalt
Ben White pályára lépését újra füttyszó kísérte Fotó: John Walton Forrás: PA Wire

– Őszintén szólva nem hallottam a Bennek szóló füttyöt. Azt hittem, ezen a fejezeten már túlléptünk. Remélem, nem fordul elő újra – mondta Tuchel a mérkőzés után.

A német szakember hangsúlyozta, hogy White hozzáállásával semmilyen problémája nincs.

Amióta én vagyok a kapitány, mindent megtesz azért, hogy a csapat tagja lehessen. Csak az alapján tudom megítélni, amit én tapasztalok, és ez a legmagasabb szintet képviseli. Segíthet nekünk mérkőzéseket nyerni. A csapatunk tagja, és megérdemli, hogy itt legyen

– idézte Tuchelt a Reuters.

A kapitány azt sem tartja valószínűnek, hogy a folyamatos ellenséges fogadtatás miatt White ismét hátat fordítana a válogatottnak.

– Nem akarom a kelleténél nagyobbra fújni ezt az ügyet. Mindig elkötelezettnek láttam, örömmel érkezik a válogatotthoz. Semmi okom megkérdőjelezni az elkötelezettségét vagy a szenvedélyét – jelentette ki.

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