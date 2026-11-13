Angliában saját szurkolói fütyülték ki a válogatott sztárját, Tuchel megszólalt

– Őszintén szólva nem hallottam a Bennek szóló füttyöt. Azt hittem, ezen a fejezeten már túlléptünk. Remélem, nem fordul elő újra – mondta Tuchel a mérkőzés után.

A német szakember hangsúlyozta, hogy White hozzáállásával semmilyen problémája nincs.

Amióta én vagyok a kapitány, mindent megtesz azért, hogy a csapat tagja lehessen. Csak az alapján tudom megítélni, amit én tapasztalok, és ez a legmagasabb szintet képviseli. Segíthet nekünk mérkőzéseket nyerni. A csapatunk tagja, és megérdemli, hogy itt legyen

– idézte Tuchelt a Reuters.

A kapitány azt sem tartja valószínűnek, hogy a folyamatos ellenséges fogadtatás miatt White ismét hátat fordítana a válogatottnak.

– Nem akarom a kelleténél nagyobbra fújni ezt az ügyet. Mindig elkötelezettnek láttam, örömmel érkezik a válogatotthoz. Semmi okom megkérdőjelezni az elkötelezettségét vagy a szenvedélyét – jelentette ki.