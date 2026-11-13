Hullám vágta a tengerfenékhez - eltört a magyar olimpiai bronzérmes lába
Szárkapocscsonttörést szenvedett Betlehem Dávid olimpiai harmadik, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok nyíltvízi úszó. Betlehem Dávid egy nagy tengeri hullám áldozata lett.
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