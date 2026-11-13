Dárdai Pál nagypapa lesz, Márton fia nagy bejelentést tett + fotók
Örömhírt osztott meg a közösségi oldalán Dárdai Márton, a magyar labdarúgó-válogatott és a Hertha BSC 24 éves védője. A futballista és párja első gyermeküket várják, így az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál hamarosan nagypapa lesz. A fiatal labdarúgó a magánéletében örömteli időszak előtt áll, miközben sérülése miatt már két hónapja nem léphetett pályára klubcsapatában.
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