Dárdai Pál mellőzte, most viszont Hollandiát sokkolta a magyar edző által kritizált játékos
Magyar szempontból is nagy pikantériája volt a hétfő esti Németország–Hollandia labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzésnek, amelyet a német csapat 5-0-ra nyert meg Berlinben. A házigazda első gólját az a Derry Scherhant szerezte meg, aki annak idején éles konfliktusba került a Hertha magyar edzőjével, Dárdai Pállal.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en