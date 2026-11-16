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Haaland nem Szoboszlai – botrány tört ki, mert a Manchester City világsztárja nem akar játszani

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Amikor szombaton este lefújták a Norvégia–Wales (3-1) labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést, Erling Haaland, a norvég válogatott és a Manchester City világsztárja azt mondta, hogy kevés motivációt érez magában a csoport utolsó mérkőzésén való játékra. Erling Haaland szavai mögött ott találjuk azt a problémát, amely a csapágyasra hajtott labdarúgókat jellemzi. Ám a sztárok közül nem mindenki gondolkodik így. Elég csak Szoboszlai Dominik példáját citálni, akik a grúzok elleni NL-meccsen végig a pályán volt. És ott lesz kedden az északírek elleni sorsdöntő összecsapáson is.

Lantos Gábor
2026. 11. 16. 4:28
Haaland nem Szoboszlai – botrány tört ki, mert a Manchester City világsztárja nem akar játszani
Ståle Solbakken (jobbra) hallani sem akar arról, hogy pihentesse Erling Haalandot Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP

A norvég köztévé, az NRK már szombaton, a Wales elleni meccs előtt azzal foglalkozott, hogy Haalandnak pihennie kell. A norvég tévések szerint már Wales ellen sem kellett volna őt pályára küldeni. Ståle Solbakken szövetségi kapitány azonban hallani sem akart erről. Sőt, a mester arról sem akar hallani, hogy kedden kihagyja a csapatból Haalandot. Amikor szombat este a szövetségi kapitányt azzal szembesítették, hogy Haaland miket mondott a tévében, Solbakken csak legyintett egyet, s annyit jegyzett meg, hogy egy, a lefújás után harminc másodperccel elhangzó tévés nyilatkozatnak nem szabad nagy jelentőséget tulajdonítani. A meghökkent újságírók azonnal vissza is kérdeztek: ez azt jelenti, hogy Haaland nem kap pihenőt a keddi meccsen? Solbakken válasza egyértelmű volt: igen, azt.

Engem abszolút nem érdekel, hogy fél perccel a lefújást követően egy játékos mit mond a kamerák előtt

– ezt Solbakken már vasárnap reggel nyilatkozta, amikor újra szembesítették a problémával. Ezzel a mondattal le is zárta a témát, jelezte azt is, hogy a kérdésben nem fog egyeztetni a játékossal, mert neki nem ez a dolga. A maga szempontjából teljesen igaza van. Neki az a dolga, hogy a legerősebb norvég csapatot küldje pályára kedden Dánia ellen. A mester hozzátette: tudja, hogy a világ legjobb játékosai extrém terhelés alatt játszanak. De ez nem csak a klubcsapatokra, hanem a válogatottakra is igaz.

Másképp látják a helyzetet a szakértők

Az NRK szakértője, Kristoffer Lökberg szerint semmi értelme annak, hogy Haaland pályára lépjen Koppenhágában. 

Minden héten hatalmas nyomás alatt játszik, mert annyira fontos a Manchester City számára Haaland játéka. Soha nem pihen mentálisan, és szinte soha nem pihen fizikailag. Ennek nem lesz jó vége.

Azzal, hogy legyőztük Wales csapatát, megvan a csoport harmadik helye és ez azt is jelenti, hogy Norvégia az első kalapból várhatja a 2028-as Eb-selejtező sorsolását. Ennél többet ebből a helyzetből nem lehet most kihozni. Azzal, hogy kedden egy félig motivált Haalandot küldünk fel a pályára, semmit sem nyerünk. Ott ül a kispadon Alexander Sörloth, akit ebben az esetben be lehetne tenni a kezdőbe. Számomra amúgy is csodálatos, hogy Haaland ennyire bátran és őszintén mondta el azt, ahogyan érez.”

 A norvég szövetségi kapitány erre a szóáradatra is csak legyintett, s annyival zárta le a kérdést, hogy szerinte Haaland nem lesz félig motivált. Ezzel az ügyet a részéről lezártnak tekintette. Hogy mit szólnak ehhez Manchesterben? Vannak sejtéseink.

 

Erling HaalandEurópai Nemzetek LigájaNorvégiaSzoboszlai DominikSzóljon hozzá!

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