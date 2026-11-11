A diktatúra öröme: Észak-Korea leigázta az egész világot

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A házigazda Kínát is megelőzve Észak-Korea végzett az éremtáblázat első helyén a Ningpóban rendezett idei súlyemelő-világbajnokságon. A világtól teljesen elzárt ország együttesének ilyen sikeres szereplésére senki sem számított, mint ahogy az sem, hogy Észak-Korea 20 aranyérmet szerez a világbajnokságon.

Lantos Gábor
2026. 11. 11. 4:52
A diktatúra öröme: Észak-Korea leigázta az egész világot
A női 69 kg-os súlycsoport győztese, az észak-koreai Szong Gukhjang három világcsúcsot is felállított Fotó: HOU ZHAOKANG Forrás: XINHUA
Észak-Korea
Észak-Korea súlyemelő gyémántja, Szong Gukhjang a győzelmi dobogón - Fotó: HOU ZHAOKANG / XINHUA

Ennek a világbajnokságnak az egyik legnagyobb sztárja a női 69 kilós súlycsoportban három aranyérmet szerző Szong Gukhjang volt, aki a versenyek során három világcsúcsot is elért. A 25 éves Szong, aki 2024-ben és 2025-ben is világbajnok volt, hatalmas fölénnyel győzött Ningpóban, ezüstérmes honfitársát, Ri Szukot 16, a bronzérmes kolumbiai Julieth Rodríguezt pedig kereken 30 kilóval előzte meg.

Dopping és Észak-Korea? Ne vicceljünk kérem!

A súlyemelés doppingérzékeny sportág, így nem csoda, hogy az észak-koreai sikerek láttán száz emberből kilencvenkilencnek az jut eszébe, hogy ezeket az eredményeket szinte biztosan a meg nem engedett szerek használatával érik el az ázsiai ország emelői. Miért ez az első gondolat? 

Nem csak azért, mert a súlyemelés és a doppingolás évek, évtizedek óta kéz a kézben járnak, hanem azért is, mert Észak-Koreába nem lehet csak úgy beutazni. Még a világot szorgalmasan járó doppingellenőröknek sem.

Ugyanakkor az általánosítás és a gyanúsítás ebben az esetben sem biztos, hogy célra vezető. 

A Deutsche Welle a világbajnokság előtt külön foglalkozott a nemzetközi sportellenőrzési rendszerrel és azzal, hogy mennyire hatékonyan lehet ellenőrizni az egyes országok versenyzőit. A DW beszámolója szerint az észak-koreai csapat 13 versenyzőjét 2026 első kilenc hónapjában legalább egyszer ellenőrizték. Ez fontos adat, ugyanakkor önmagában nem bizonyítja sem a doppingmentességet, sem az esetleges szabálytalanságokat.

Észak-Korea ünnepel és nem kér a fanyalgókból

A sikeresen szerepelt emelők november 7-én vonattal érkeztek meg Phenjanba. A pályaudvaron az ország sportminisztere és nagy tömeg várta őket. A sportolók és edzőik virágfüzéreket kaptak, csokrokkal köszöntötték őket. Az észak-koreai hírügynökség külön hangsúlyozta, hogy a versenyzők a nemzetközi viadalon hazájuk zászlaját emelték magasba.

Az elképesztő sikerek után nagy kérdés, hogy mi fog történni a két év múlva esedékes nyári olimpián, amelyet az Észak-Korea számára halálos ellenségnek tekintett Egyesült Államokban rendeznek meg. 

A dolog azért is érdekes, mert a 2024-es párizsi olimpián az észak-koreai súlyemelők egyetlen érmet sem szereztek, ami azért is lett volna nehéz, mert Párizsban egyetlen észak-koreai súlyemelő sem indult el.

Mi történt? Az, hogy az ország emelői nem voltak képesek a kvalifikációs feltételek teljesítérére. A háttérben az állt, hogy a koronavírus-járvány miatt az ország vezetése rendkívül szigorúan járt el. Eleve egyetlen sportolót sem küldtek el a 2021-es tokiói olimpiára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezért felfüggesztette az ország tagságát és ezt a tiltást 2022 végéig életben tartotta.

2023 júniusában Észak-Korea 14 súlyemelőt nevezett a havannai IWF Grand Prix-versenyre. Ez az esemény a párizsi olimpiai kvalifikáció egyik fontos állomása volt. A versenyzők azonban nem érkeztek meg Kubába. Az észak-koreai csapat előzetes értesítés nélkül maradt távol, annak ellenére, hogy a nevezésük már megtörtént. Ezzel pedig elúszott annak a lehetősége, hogy az észak-koreai emelők ott legyenek a párizsi olimpián. 

Ezek után pedig tényleg az a legérdekesebb kérdés, hogy mi lesz másfél év múlva Los Angelesben.

Észak-Koreában ugyanis soha semmit nem lehet tudni, pláne nem előre tervezni. Ha az ország politikai vezetése úgy dönt, hogy a sportolókat nem engedi el az Egyesült Államokba, akkor Észak-Korea egyetlen versenyzője sem lesz ott Los Angelesben.

 

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