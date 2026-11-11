A diktatúra öröme: Észak-Korea leigázta az egész világot

Észak-Korea súlyemelő gyémántja, Szong Gukhjang a győzelmi dobogón - Fotó: HOU ZHAOKANG / XINHUA

Ennek a világbajnokságnak az egyik legnagyobb sztárja a női 69 kilós súlycsoportban három aranyérmet szerző Szong Gukhjang volt, aki a versenyek során három világcsúcsot is elért. A 25 éves Szong, aki 2024-ben és 2025-ben is világbajnok volt, hatalmas fölénnyel győzött Ningpóban, ezüstérmes honfitársát, Ri Szukot 16, a bronzérmes kolumbiai Julieth Rodríguezt pedig kereken 30 kilóval előzte meg.

Dopping és Észak-Korea? Ne vicceljünk kérem!

A súlyemelés doppingérzékeny sportág, így nem csoda, hogy az észak-koreai sikerek láttán száz emberből kilencvenkilencnek az jut eszébe, hogy ezeket az eredményeket szinte biztosan a meg nem engedett szerek használatával érik el az ázsiai ország emelői. Miért ez az első gondolat?

Nem csak azért, mert a súlyemelés és a doppingolás évek, évtizedek óta kéz a kézben járnak, hanem azért is, mert Észak-Koreába nem lehet csak úgy beutazni. Még a világot szorgalmasan járó doppingellenőröknek sem.

Ugyanakkor az általánosítás és a gyanúsítás ebben az esetben sem biztos, hogy célra vezető.

A Deutsche Welle a világbajnokság előtt külön foglalkozott a nemzetközi sportellenőrzési rendszerrel és azzal, hogy mennyire hatékonyan lehet ellenőrizni az egyes országok versenyzőit. A DW beszámolója szerint az észak-koreai csapat 13 versenyzőjét 2026 első kilenc hónapjában legalább egyszer ellenőrizték. Ez fontos adat, ugyanakkor önmagában nem bizonyítja sem a doppingmentességet, sem az esetleges szabálytalanságokat.

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A sikeresen szerepelt emelők november 7-én vonattal érkeztek meg Phenjanba. A pályaudvaron az ország sportminisztere és nagy tömeg várta őket. A sportolók és edzőik virágfüzéreket kaptak, csokrokkal köszöntötték őket. Az észak-koreai hírügynökség külön hangsúlyozta, hogy a versenyzők a nemzetközi viadalon hazájuk zászlaját emelték magasba.

Az elképesztő sikerek után nagy kérdés, hogy mi fog történni a két év múlva esedékes nyári olimpián, amelyet az Észak-Korea számára halálos ellenségnek tekintett Egyesült Államokban rendeznek meg.

A dolog azért is érdekes, mert a 2024-es párizsi olimpián az észak-koreai súlyemelők egyetlen érmet sem szereztek, ami azért is lett volna nehéz, mert Párizsban egyetlen észak-koreai súlyemelő sem indult el.

Mi történt? Az, hogy az ország emelői nem voltak képesek a kvalifikációs feltételek teljesítérére. A háttérben az állt, hogy a koronavírus-járvány miatt az ország vezetése rendkívül szigorúan járt el. Eleve egyetlen sportolót sem küldtek el a 2021-es tokiói olimpiára. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezért felfüggesztette az ország tagságát és ezt a tiltást 2022 végéig életben tartotta.