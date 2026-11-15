Újabb Fradi-vereség a női kézilabda Bajnokok Ligájában
A Simon Petrát nélkülöző Ferencváros hazai pályán 32-28-ra kikapott a dán Esbjerg együttesétől a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A Fradi a múlt héten a két együttes dániai összecsapásán is vereséget szenvedett. A budapesti csapatnak ez volt a második veresége ebben a sorozatban.
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