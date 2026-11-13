Botrány a francia himnusz alatt: a példát mutató Donnarumma elhallgattatta az olaszokat

– Csalódott vagyok. Jól kezdtük az első félidőt, sokat birtokoltuk a labdát és helyzeteket alakítottunk ki. A második félidő eleje is rendben volt, később azonban nehézségeink támadtak. A labdával jók voltunk, védekezésben viszont kevésbé. Ezen kell javítanunk – értékelt a francia kapitány.

Az olaszok a győzelemmel pontszámban utolérték Franciaországot, és vasárnap Belgium ellen már egy döntetlen is elég lehet nekik a Nemzetek Ligája negyeddöntőjébe jutáshoz. Zidane csapatára eközben a Törökország elleni találkozó vár, amelyre reményei szerint az ezúttal sérülés miatt hiányzó Kylian Mbappé is visszatérhet.