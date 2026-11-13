Botrány a francia himnusz alatt: a példát mutató Donnarumma elhallgattatta az olaszokat

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Botrányos jelenetek előzték meg az Olaszország–Franciaország Nemzetek Ligája-mérkőzést Milánóban. A San Siro közönségének egy része hangosan kifütyülte a francia himnuszt, amire az olasz válogatott játékosai váratlanul reagáltak. Gianluigi Donnarumma és társai tapssal próbálták elhallgattatni saját szurkolóikat. A találkozót végül az olaszok nyerték meg 3-1-re, Zinedine Zidane pedig elszenvedte első vereségét francia szövetségi kapitányként.

Szalay Attila
2026. 11. 13. 7:32
Botrány a francia himnusz alatt: a példát mutató Donnarumma elhallgattatta az olaszokat
Gianluigi Donnarumma: hiba és példamutató kiállás a franciák ellen Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto

– Csalódott vagyok. Jól kezdtük az első félidőt, sokat birtokoltuk a labdát és helyzeteket alakítottunk ki. A második félidő eleje is rendben volt, később azonban nehézségeink támadtak. A labdával jók voltunk, védekezésben viszont kevésbé. Ezen kell javítanunk – értékelt a francia kapitány.

Az olaszok a győzelemmel pontszámban utolérték Franciaországot, és vasárnap Belgium ellen már egy döntetlen is elég lehet nekik a Nemzetek Ligája negyeddöntőjébe jutáshoz. Zidane csapatára eközben a Törökország elleni találkozó vár, amelyre reményei szerint az ezúttal sérülés miatt hiányzó Kylian Mbappé is visszatérhet.

OlaszországZinédine ZidaneGianluigi Donnarummafrancia labdarúgó-válogatottSzóljon hozzá!

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