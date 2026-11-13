Hollandia agyonverte Görögországot a labdarúgó Nemzetek Ligájában
Pénteken este újabb mérkőzésekkel folytatódott a labdarúgó Nemzetek Ligája küzdelemsorozata. Mind a négy osztályban rendeztek meccseket. A legfelsőbb osztályban Hollandia szinte kivégezte a görög csapatot, míg a németek Szerbiában nyertek 3-1-re.
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