Japán legyőzte az ötszörös labdarúgó-világbajnok brazilokat
A japán labdarúgó-válogatott szombaton 3-2-re nyert az ötszörös világbajnok brazilok ellen Szingapúrban a két ország barátságos labdarúgó-mérkőzésén. Japán a meccsen már 2-0-ra vezetett, a braziloknál Vinícius hiába lőtt két gólt, ez sem volt elég a dél-amerikai csapat győzelméhez,
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