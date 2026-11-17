Hollandia teljesen megdöbbent

A holland újságírók megdöbbentek. A pénteki, Görögország elleni 7-0-s győzelem után óriási volt a lelkesedés, Berlinben azonban ennek nyoma sem maradt. A De Telegraaf különösen éles hangvételű címmel számolt be a történtekről: „Hollandiát lemészárolták Németországban.” A lap szerint a holland csapatot visszarántották a valóságba.

A németek 1959 óta nem nyertek ilyen arányban Hollandia ellen.

A De Telegraaf ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy nem lehet mindent Frenkie de Jong hiányára fogni. A középpályás játékszervezésben betöltött szerepe nagyon hiányzott, nélküle azonban az egész holland csapat szétesett.

Az Algemeen Dagblad azt írta, hogy a berlini mérkőzés brutális ébredés volt a hollandok számára. Az AD értékelése szerint ez valóságos összeomlás volt, és különösen fájó, hogy a vendégek védelme Virgil van Dijk nélkül messze elmaradt az elvárható szinttől.

A holland válogatott szövetségi kapitánya, Xavi Hernandez egyáltalán nem próbálta szépíteni a történteket. A NOS-nak adott interjújában szégyennek nevezte csapata teljesítményét.

Szégyen volt, amit ma csináltunk. Az eredmény 99 százalékban a mi hozzáállásunknak köszönhető.

Gratulálok Németországnak, mert nagyon jó futballt játszott, és rendkívül megnehezítette a dolgunkat. Sok mindent meg fogunk változtatni a mai nap után. Olyan játékosokra van szükségünk, akik megfelelő küzdőszellemet mutatnak.”

Hollandia szövetségi kapitánya, Xavi Hernandez Berlinben - Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

A holland csapatkapitány, Denzel Dumfries sem keresett kifogásokat. „Ez a teljesítmény értékelhetetlen volt.

A párharcokban puhák voltunk, túl nagy területeket hagytunk szabadon, ez vezetett az 5-0-s vereséghez. Ilyen többet nem történhet meg velünk.

Düh és frusztráció volt bennünk. Megpróbáljuk ilyenkor egymást segíteni, de ez nagyon nehéz. A meccs alatt a pályán is érződött a feszültség. Ez pedig nem vezethet máshová, csak egy ilyen súlyos vereséghez.”

Labdarúgó Nemzetek Ligája, A-osztály: Németország–Hollandia 5-0 és Görögország–Szerbia 1-0.