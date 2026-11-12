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Félház előtt játszott a drámai helyzetben lévő Győri Audi ETO - ennyire érdekli a győrieket a csapat sorsa?

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A győri kézilabdadrukkerek szerdán este megmutathatták volna, mennyire fontos számukra a megrendült helyzetbe kerülő csapat. A női kézilabda NB I rangadóján a Debrecen játszott az AUDI Arénában, ahol mindössze 2437 néző látta a hazaiak 36-26-os győzelmét.

Lantos Gábor
2026. 11. 12. 12:45
Félház előtt játszott a drámai helyzetben lévő Győri Audi ETO - ennyire érdekli a győrieket a csapat sorsa?
Az NB I-es rangadó a DVSC ellen félházat sem vonzott Győrbe Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
kézilabdapénzügyi válságGyőri Audi ETOSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekpetőfi

Költői kérdés

Pilhál György avatarja

Fontos-e tudnunk, hol halt meg a költő? A világszövetsége szerint igen. Így gondolták ezt Petőfi kortársai is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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