Félház előtt játszott a drámai helyzetben lévő Győri Audi ETO - ennyire érdekli a győrieket a csapat sorsa?
A győri kézilabdadrukkerek szerdán este megmutathatták volna, mennyire fontos számukra a megrendült helyzetbe kerülő csapat. A női kézilabda NB I rangadóján a Debrecen játszott az AUDI Arénában, ahol mindössze 2437 néző látta a hazaiak 36-26-os győzelmét.
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