Botrány a futballvilágot behálózó keresztény mozgalom körül, már Klopp is közbelépett

Súlyos állításokat tárt fel a német közszolgálati televízió

A mozgalom körüli botrány a német közszolgálati televízió, az ARD és a Sportschau közös tényfeltáró riportja nyomán bontakozott ki. Ebben megállapították, hogy a The King's Return kampány honlapja az amerikai Groundwire nevű keresztény szervezet online tanácsadó szolgáltatására irányította az érdeklődőket. A riporterek különböző személyazonosságokat felvéve beszélgetéseket kezdeményeztek a tanácsadókkal.

Az egyik esetben egy magát 17 éves, nem kívánt terhességgel szembesülő lánynak kiadó újságírónak azt írták, hogy az abortusz a sátán terve. Egy másik, a tanácsadók számára készített mintabeszélgetésben a leszbikus kapcsolatot bűnnek nevezték.

Wolfgang Palaver teológus az ARD-nek úgy értékelte a feltárt beszélgetéseket, hogy azok egy szélsőségesen fekete-fehér világképet tükröznek.

Felix Nmecha gólöröme a Ballers in God irányát követi, Dortmundban nem mindenki örül ennek Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A kifogásolt kijelentések azonban a kampányhoz kapcsolható Groundwire tanácsadói rendszerében hangzottak el, nem pedig a Ballers in God gólörömét terjesztő futballisták körében.

A Dortmund szurkolói tiltakoznak, a klub jogi lépéseket tehet

A Borussia Dortmund szurkolói november 8-án nyílt közleményben bírálták a Ballers in God tevékenységét. Hangsúlyozták, hogy nem Nmecha keresztény hitével van problémájuk, hanem azokkal a vallási hálózatokkal, amelyek szerintük hitükre hivatkozva rekesztenek ki embereket szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt.

A hit nem igazolhatja a kirekesztést

– fogalmaztak.

Dortmundban nem először került elő Nmecha vallási meggyőződésének kérdése. Amikor a klub 2023-ban szerződtette a Wolfsburgtól, már akkor is tiltakoztak ellene egyes szurkolók, mert a játékos korábban homofóbnak és transzfóbnak tartott közösségi médiás tartalmakat osztott meg. Nmecha tagadta, hogy bárkit hátrányosan megkülönböztetne.

Most ugyanakkor Hans-Joachim Watzke, a Borussia Dortmund elnöke hétfőn bejelentette, hogy kérni fogják Nmechától a koronás gólöröm jövőbeni mellőzését.

A klub azt is elvárja a Ballers in God szervezettől, hogy ne használja a játékost dortmundi mezben saját népszerűsítésére. Ellenkező esetben jogi lépéseket is fontolóra vehetnek.