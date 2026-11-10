Szerdán rúghatják ki a Manchester United edzőjét
Kedden délután felrobbant az angol sportmédia. Több lap egybehangzóan arról írt, hogy a Manchester United edzője, Michael Carrick sorsa bevégeztetett. A BBC, a Guardian és a Daily Mail szerint szerdán, Monacóban tehetik meg a klub vezetői azt a lépést, amire nagyon sokan várnak a Manchester United háza táján.
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