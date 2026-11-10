Szerdán rúghatják ki a Manchester United edzőjét

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Kedden délután felrobbant az angol sportmédia. Több lap egybehangzóan arról írt, hogy a Manchester United edzője, Michael Carrick sorsa bevégeztetett. A BBC, a Guardian és a Daily Mail szerint szerdán, Monacóban tehetik meg a klub vezetői azt a lépést, amire nagyon sokan várnak a Manchester United háza táján.

Lantos Gábor
2026. 11. 10. 15:43
Szerdán rúghatják ki a Manchester United edzőjét
Mintha csak sejtené Michael Carrick, hogy mi vár rá Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Manchester UnitedMichael CarrickPremier LeagueSzóljon hozzá!

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Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

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