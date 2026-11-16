Marco Rossi bejelentette, Szoboszlai játszik-e kedden, a szavait Liverpoolban is figyelik

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Marco Rossi egyértelművé tette, hogy Szoboszlai Dominik pályára lép a magyar válogatott keddi, Észak-Írország elleni sorsdöntő Nemzetek Ligája-mérkőzésén. A szövetségi kapitány kijelentése különösen érdekes annak fényében, hogy Liverpoolban éppen a magyar csapatkapitány sérülten vállalt válogatott szereplése miatt bírálták a játékost és az olasz szakembert is. Rossi a hétfői sajtótájékoztatón ugyanakkor arról is beszélt, hogy több kulcsemberét nélkülöznie kell.

Szalay Attila
2026. 11. 16. 13:51
Marco Rossi bejelentette, Szoboszlai játszik-e kedden, a szavait Liverpoolban is figyelik
Marco Rossi sajtótájékoztatót tartott az északírek elleni meccs előtt Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

– Négy-öt kezdő játékosunk más lesz az idegenbeli összecsapáshoz képest, így a csapatunk minőségi szintjét meg tudjuk növelni – fogalmazott Rossi, utalva arra, hogy akkor többek között Varga Barnabást, Sallai Rolandot és Redzic Damirt is nélkülöznie kellett. A kapitány ugyanakkor ezúttal sem számíthat minden játékosára. 

A legnagyobb veszteség Willi Orbán kiesése, az RB Leipzig védője ugyanis sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára. Rossi már eldöntötte, kivel helyettesíti a védelem oszlopát, de a kiválasztott játékos nevét nem árulta el.

Orbán mellett Vitális Milán sem szerepelhet eltiltás miatt. Nagy Zsolt gyomor- és bélrendszeri panaszok miatt nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére. A Puskás Akadémia futballistája Georgia ellen még kezdőként szerepelt, a 61. percben cserélte le Rossi.

Klubtársa, Lukács Dániel szintén elhagyta az összetartást, miután az előző bajnoki fordulóban elszenvedett sérülése a vártnál lassabban gyógyul.

Rossi elárulta, hogyan akarja legyőzni a veretlen északíreket

A magyar válogatottnak nem lesz könnyű dolga, az északírek ugyanis az egész Nemzetek Ligája egyetlen olyan csapata, amely öt forduló után még egyetlen gólt sem kapott.

– Az első félidőben ugyan volt néhány hibánk, de sok mindent jól csináltunk, a második játékrészben pedig már megfelelő stabilitással futballoztunk, így több helyzetünk volt az ellenfélnél. Éppen ezért a taktikai terv többé-kevésbé ugyanaz lesz, apróbb részletek változnak az egyes játékosok más és más képességei miatt – mondta Rossi a belfasti mérkőzésről.

A kapitány külön felhívta a figyelmet az északírek fizikális fölényére és a pontrúgások veszélyére. A vendégeknél öt olyan játékos is szerepel, aki 190 centiméternél magasabb, ráadásul az északírek rendkívül direkt futballt játszanak.

– Védekezésben nagyon stabil együttes, kevés lehetőséget ad az ellenfeleinek. Támadásban a direkt futball jellemzi, azaz a játékosai nem dédelgetik a labdát, azonnal vertikálisan játszanak – jellemezte a riválist.

Szükségünk van a három pontra, és mindent megteszünk érte az elejétől. Igyekszünk az ellenfelet lehető legtávolabb tartani a kapunktól, amire megvan a taktikai tervünk

– jelentette ki.

Az Eb-részvétel szempontjából is fontos a győzelem

Marco Rossi szerint a válogatott az egyik legfontosabb célját már elérte, hiszen biztossá vált, hogy a december 6-i sorsoláson a második kalapból várhatja a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőit. A csoportelsőség azonban további jelentős előnyökkel járna. A magyar válogatott győzelemmel közvetlenül visszajutna a Nemzetek Ligája A divíziójába, és egyúttal szinte biztosan Eb-pótselejtezős lehetőséget is szerezne arra az esetre, ha a hagyományos kvalifikáció során nem sikerülne kiharcolnia a részvételt.

Döntetlen vagy vereség esetén a magyar csapat a második helyen végezne, és tavasszal osztályozón harcolhatna a feljutásért.

A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés kedden 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában, a találkozót az olasz Marco Guida vezeti.

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