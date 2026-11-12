Embertelen körülmények között edzett – magyar ifjúsági olimpiai bajnok lett

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A szenegáli Dakarban zajló nyári ifjúsági olimpiai játékokon kedden a súlylökő Marton Zsófi aranyérmes lett, ezzel ő szerezte meg a magyar küldöttség első aranyát ezen a multisport rendezvényen. Nem sokkal később az is kiderült, hogy Marton Zsófi útja nem volt mindennapos, a sikernek pedig – mint annyiszor – komoly ára van.

Lantos Gábor
2026. 11. 12. 6:29
Embertelen körülmények között edzett – magyar ifjúsági olimpiai bajnok lett
Marton Zsófi, aki súlylökésben nyert aranyérmet az ifjúsági olimpiai játékokon Fotó: Facebook
marton zsófipáli viktoratlétikaSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekpetőfi

Költői kérdés

Pilhál György avatarja

Fontos-e tudnunk, hol halt meg a költő? A világszövetsége szerint igen. Így gondolták ezt Petőfi kortársai is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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