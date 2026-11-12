Embertelen körülmények között edzett – magyar ifjúsági olimpiai bajnok lett
A szenegáli Dakarban zajló nyári ifjúsági olimpiai játékokon kedden a súlylökő Marton Zsófi aranyérmes lett, ezzel ő szerezte meg a magyar küldöttség első aranyát ezen a multisport rendezvényen. Nem sokkal később az is kiderült, hogy Marton Zsófi útja nem volt mindennapos, a sikernek pedig – mint annyiszor – komoly ára van.
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