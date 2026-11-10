Magyar aranyérem született az ifjúsági olimpiai játékokon
Nagyszerű magyar siker született a szenegáli Dakarban zajló ifjúsági olimpiai játékokon, ahol női súlylökésben magyar elsőségnek tapsolhattak a nézők. Marton Zsófia mindenkit megelőzve 16 méter 47 centis eredménnyel nyerte meg a versenyt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en